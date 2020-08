W czasach, gdy jesteśmy podzieleni przez ideologie i religie, a prawdziwe problemy świata, takie jak choćby kryzys klimatyczny, zostały odłożone na bok, pozostał nam tylko symboliczny rozchodniaczek… – opowiadają o nagraniu muzycy.

Nie wiem kiedy, nie wiem po co, nie wiem nawet, czy znikły diabły i anioły i znikliśmy my. I choćbym chciał, to końcówki nie zobaczę. C'est la vie. Został tylko rozchodniaczek – usłyszycie w nowym utworze, który jest już dostępny do przesłuchania.