Europejski Stadion Kultury jest częścią większego projektu – Wschód Kultury obejmującego trzy miasta – Rzeszów, Lublin i Białystok. Stadion odbędzie się w Rzeszowie po raz dziesiąty, ale po raz ósmy będzie częścią Wschodu Kultury. Ze względu na pandemię jego termin tegorocznej imprezy został przesunięty z na wrzesień.

Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli, tym razem wyjątkowo nie będzie pierwszą z trzech odsłon Wschodu Kultury, ale drugą. W tym roku bowiem wydarzenie rozpoczął w ub. tygodniu Inny Wymiar w Białymstoku, który zazwyczaj zamykał imprezę. Na finał Wschodu Kultury przewidziano natomiast Inne Brzmienia, zaplanowane na początek września w Lublinie.

Najważniejszym elementem Europejskiego Stadionu Kultury jest zawsze koncert główny, który tym razem nie odbędzie się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie, ale w widowiskowo-sportowej Hali Podpromie. W tym roku, także wyjątkowo, będzie koncertem otwarcia.

Wieczór rozpocznie występ Krzysztofa Cugowskiego z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Później na scenie pojawią się polskie i zagraniczne gwiazdy, które wystąpią w duetach, tzw. kolektywach. Będą to: Ania Dąbrowska i Sirusho z Armenii, Sorry Boys i Megobrebi z Gruzji, Miuosh i GO A z Ukrainy oraz Nosowska i PVNCH także z Ukrainy.

W programie tegorocznego Stadionu przewidziano też inne koncerty muzyczne, w tym stały punkt imprezy - Art Celebration, czyli autorski projekt rzeszowskich muzyków Zbigniewa Jakubka i Bartłomieja „Eskaubei” Skubisza. W tym roku będzie to próba muzyczno-słownego zobrazowania sensacyjnej powieści „Zły” Leopolda Tyrmanda, w związku z rokiem autora ogłoszonym przez Sejm RP. Gościem specjalnym koncertu będzie wokalistka jazzowa Aga Zaryan. Wystąpią również Robert Cichy, Kapela z Targówka, raper Proceente.

Ponadto w programie Stadionu znajdą się jeszcze koncerty takich artystów jak: Baasch, Bokka, Karaś/Rogucki, zespołu The Freeborn Brothers.

Oprócz koncertów zaplanowano jeszcze m.in. widowisko multimedialne nawiązujące do "Małego Księcia", spektakle teatralne, w tym „Kraksa” Teatru O.de.la i premiera spektaklu dla dzieci „Alicja w Krainie Czarów” rzeszowskiego Teatru Maska, Parada Uliczna Zmysłów, z udziałem surrealistycznych postaci, takich jak: Gałki Oczne, Wrzeszczące Uszy czy Pomocna Dłoń, wydarzenie „Na styku”, w którym dźwięki dawnych instrumentów zostaną połączone z najnowszą technologią muzyczną i powstanie unikalna kompozycja scalająca dźwięk liry korobowej i syntezatora modularnego.

Ponadto przewidziano liczne wystawy, w tym fotograficzne, turniej tańca street dance, warsztaty tworzenia lampionów połączone z ich wieczorną paradą, finałowy pokaz uczestników Brave Kids.Nie zapomniano też o najmłodszych. Organizatorzy przygotowali dla nich m.in. warsztaty etno, podczas których dzieci wykonają własny instrument muzyczny, warsztaty bębniarskie, teatr sensoryczny, gdzie dzieci będą mogły zapoznać się z budową profesjonalnych lalek teatralnych, posłuchać, jak brzmi muzyka na żywo, współtworzyć spektakl, skomponować muzykę na instrumentach. Zaplanowano także warsztaty ilustratorskie i animacji poklatkowej oraz interaktywną audycję „Mobilna Filharmonia”, która zabierze najmłodszych uczestników festiwalu w muzyczną podróż po Europie.

Wschód Kultury to przedsięwzięcie kulturalne integrujące środowiska artystyczne miast polski wschodniej: Białegostoku, Lublina i Rzeszowa, oraz artystów krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Europejski Stadion Kultury był realizowany w Rzeszowie w latach 2011-12 w związku z przygotowaniami do Euro 2012, a w 2012 roku również w Lublinie. W 2013 roku do imprezy dołączył Białystok, i od tego czasu w tych trzech miastach realizowane jest wspólne przedsięwzięcie Wschód Kultury.

Organizatorami Wschodu Kultury są: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządy Rzeszowa, Białegostoku i Lublina. Udział we wszystkich wydarzeniach Wschodu Kultury jest bezpłatny. Impreza objęta jest patronatem programu Kultura Dostępna.