Grupa Kool & the Gang powstała w 1964 roku w New Jersey z inicjatywy braci Roberta "Koola" i Ronalda "Khalisa" Bellów, do których dołączyli ich przyjaciele z sąsiedztwa. Była jednym z najbardziej popularnych zespołów lat 70. i 80. W swym repertuarze miała utwory jazzowe, soulowe, funky, rockowe i popowe.

Bell był twórcą muzyki do największych przebojów zespołu - "Celebration", "Cherish", "Ungle Boogie" czy "Summer Madness", które były wykorzystywane w filmach, m.in. w "Rockym" i "Pulp Fiction".

Kool & the Gang w 1978 roku otrzymała nagrodę Grammy za swój wkład w powstanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Gorączka sobotniej nocy" z Johnem Travoltą. Po krótkotrwałej zniżce formy, w latach 80. grupa ponownie trafiła na najwyższe miejsca list przebojów.

Bell mieszkał do śmierci na Wyspach Dziewiczych.