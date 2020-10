AC/DC przedstawiło dziś nowe nagranie. To "Shot In The Dark".

Ciężko zliczyć, ile razy wysyłano ich na emeryturę, ale oni wciąż robią swoje. Reklama AC/DC przedstawiło dziś nowe nagranie, zatytułowane "Shot In The Dark". To oczywiście zapowiedź nowej płyty słynnej formacji. Album "PWR/UP" trafi do sklepów 13 listopada 2020 roku.