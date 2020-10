W serwisach cyfrowych pojawił się utwór „My Way, Soon”. To utwór pełen wolności, celebrujący przemianę, jaką zespół przebył w ostatnich trzech latach. Do singla powstał teledysk zrealizowany przez zespół.

Piosenka jest zainspirowana tym, co przyniosły nam trzy lata w trasie, tak wiele nowych otwartych drzwi. To moja prawda, uczucia związane z podróżowaniem, ale wiem też, że odzwierciedlają perspektywy Jake’a, Sama i Danny’ego - Josh Kiszka.