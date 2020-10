Na wydawnictwie nie zabrakło klasyków w postaci „Imagine”, „Give Peace a Chance”, „Happy Christmas (War is Over)”, jak i utworów z innych albumów solowych, w tym wydanego pośmiertnie „Milk and Honey”. Album ukazał się w 80. rocznicę urodzin legendarnego muzyka.

Reklama

Kariera solowa pozwoliła artyście zanurzyć się w głąb siebie i wydawać utwory, które były zarówno bardzo osobiste, jak i wymagające. Nierzadko wymagały większego zaangażowania ze strony słuchaczy. Solowe piosenki Lennona łączyły przystępne popowe melodie z nierzadko surową i rozdzierającą serce prostotą. Teksty zawierały mocno introspektywne analizy, jak również poruszały tematy istotne z punktu społecznego oraz politycznego.

Po pierwszym wybuchu kreatywności w solowej twórczości, Lennon na chwilę wycofał się, by skupić się na wychowaniu syna Seana. A gdy wrócił, zaprezentował światu jedne ze swoich najlepszych albumów w katalogu. „Double Fantasy”, poprzedzone singlem „(Just Like) Starting Over”, ukazało się zaledwie miesiąc przed tragiczną śmiercią Lennona – artysta odszedł 8 grudnia 1980. Wydawnictwo zdążyło jednak dopisać się do kanonu solowych albumów jednej z najwybitniejszych postaci muzyki popularnej.