Zarówno grupa, jak i współpracownicy zespołu przebywają na kwarantannie.

Mogę potwierdzić, że to wszystko prawda. Czujemy się wszyscy bardzo dobrze. Koronawirus prawdopodobnie jest groźniejszy dla starszych ludzi i w tej kategorii trzeba dbać oczywiście i o tym bardzo trzeba myśleć. Na razie my, jako młodzi przechodzimy to bardzo dobrze - powiedział serwisowi Plejada.pl zespołu Łukasz Kojrys.

Jako pierwszy informację o tym, że członkowie zespołu Enej mają koronawirusa przekazał "Super Express".