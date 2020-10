Cerny uzyskał na mecie 18 sekund przewagi nad pierwszym towarzyszem ucieczki Belgiem Victorem Campenaertsem (NTT Pro Cycling). Trzecie miejsce, ze stratą 26 sekund, zajął Włoch Jacopo Mosca (Trek-Segafredo).

27-letni Czech odniósł pierwsze zwycięstwo w jednym z trzech wielkich tourów dla ekipy CCC, która po dwóch latach startów w elicie pożegna ją po zakończeniu sezonu.

Peleton stracił do zwycięzcy ponad 11 minut.

W czołówce klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Kelderman wyprzedza o 12 sekund swojego kolegę z ekipy Sunweb Australijczyka Jaia Hindleya oraz o 15 sekund Brytyjczyka Tao Geoghegana Harta (Ineos Grenadiers). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) traci do lidera ponad siedem minut.

Piątkowy etap miał liczyć aż 258 km i prowadzić z Morbegno do Asti. Z powodu opadów deszczu i niskiej temperatury, a także protestów kolarzy, został skrócony do 124 km, a start przeniesiono do Abbiategrasso.