Maciej Dzierżanowski i Filip Różański: Pracując nas albumem, czerpaliśmy z różnych muzycznych stylów, wychodząc z założenia, że granie jednego gatunku muzyki na dłuższą metę jest zwyczajnie nudne. A po co się nudzić, skoro można tworzyć bardzo różne stylistycznie utwory, jednocześnie zachowując własny, oryginalny sznyt? Odważnie i jakby trochę na przekór obowiązującym modom, sięgnęliśmy do reggae, gatunku, który dziś wydaje się być trochę w odwrocie, trochę passé. Oczywiście „smutne lato” to nie „czysta forma” tej stylistyki, ale inspiracje są na pewno wyczuwalne.

Magda Dubrowska: Kiedy zastanawiałam się nad tekstem do tego utworu, przypomniały mi się słowa mojego kolegi, DJ-a reggae, który narzekał, że od jakiegoś czasu nie gra imprez, bo nikt już nie słucha tej muzyki, ludzie nie chcą się przy niej bawić. I to mnie zainspirowało. Akcję piosenki osadziłam w Mielnie, bo jestem z Koszalina i te rejony są mi bliskie. Mielno też jest trochę takim reliktem jak reggae. Niemodnym kurortem ze starych taśm VHS. I tak się to splotło w całość.

Płyta „Cisza w bloku” ukaże się nakładem Mystic Production. W utworach usłyszymy znakomitych gości – pojawiają się w nich Karol Gola , Barbara Wrońska oraz Michał Sobolewski znany z Fisz Emade Tworzywo.