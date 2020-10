Cały dochód ze sprzedaży trafi do War Child UK, aby pomóc wypełnić deficyt, który może sięgać 2 milionów funtów, z którym będą borykać się w 2021 roku, a który spowodowany jest niszczycielskim wpływem Covid-19 na ich fundusze. Pieniądze te są pilnie potrzebne, aby wesprzeć tych, którzy zostali najbardziej dotknięci wirusem.

W dniu 7 czerwca 2018 roku zagraliśmy bardzo specjalny koncert w londyńskim Royal Albert Hall. Wszystkie dochody z tej pamiętnej nocy zostały przekazane na rzecz War Child UK w celu wsparcia ważnej pracy, jaką wykonują, chroniąc, edukując i rehabilitując dzieci, które doświadczyły traumy konfliktu i horroru wojny. Sytuacja, która była zła w 2018 roku, teraz jest rozpaczliwa, a te dzieci i ich rodziny potrzebują naszej pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Cieszymy się, że możemy wydać album nagrany tego wieczoru w The Royal Albert Hall, aby zmniejszyć deficyt funduszy War Child UK i kontynuować ich cenną pracę. Cały dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. Z góry dziękujemy wszystkim naszym fanom za wsparcie tego wydawnictwa, co z kolei oznacza wsparcie dla War Child UK - Arctic Monkeys.

Lista utworów:

1. Four Out Of Five

2. Brianstorm

3. Crying Lightning

4. Do I Wanna Know?

5. Why’d You Only Call Me When You’re High?

6. 505

7. One Point Perspective

8. Do Me A Favour

9. Cornerstone

10. Knee Socks

11. Arabella

12. Tranquility Base Hotel & Casino

13. She Looks Like Fun

14. From The Ritz To The Rubble

15. Pretty Visitors

16. Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

17. I Bet You Look Good On The Dancefloor

18. Star Treatment

19. The View From The Afternoon

20. R U Mine?



Arctic Monkeys - Live At The Royal Albert Hall” będzie dostępny na limitowanym, przezroczystym podwójnym winylu (WIGLP490 X), standardowym czarnym podwójnym winylu (WIGLP490), podwójnym CD (WIGCD490) i cyfrowo. Do przezroczystego winylu dołączony jest ekskluzywny plakat koncertowy (WIGLP490XM).