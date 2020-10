W czasach swojego wydania, w 1980 roku, album "Ace Of Spades" zmienił zasady gry hard rocka i był prawdziwym trzęsieniem ziemi tego gatunku. Skupiał w sobie wszystkie najlepsze cechy hard rocka, heavy metalu i punka. Był jak pędzący pocisk, przekroczył wszystkie ówczesne granice. Nic nie było mocniejsze, szybsze i głośniejsze od "Ace Of Spades".

Dziś, po zeszłorocznych wznowieniach ‘Overkil’ i ‘Bomber’, ukaże się płyta, która wyniosła Motörhead do stratosfery i wyryła nazwę zespołu w historii rock’n’rolla na zawsze. ‘Ace Of Spades’ świętuje 40. rocznicę ukazania się na rynku i z tej okazji ten przełomowy album dostępny będzie w nowych wersjach deluxe. Grube i sztywne okładki, dłuższe książeczki w wersjach: podwójne CD i potrójny winyl. Do płyt dołączony zostanie niepublikowany do tej pory koncert z trasy ‘Ace Up Your Sleeve’, a także dłuższa historia powstawania albumu oraz wiele nie publikowanych zdjęć.

Do największych fanów skierowana będzie wersja kolekcjonerska ‘Ace Of Spades’: box set, który zawierać będzie całe pudło różnych materiałów związanych z okresem wydania płyty, a także 42 nie publikowane do tej pory utwory.

Zawartość box setu “Ace Of Spades”

Album Ace Of Spades, ze specjalnym masteringiem wykonanym z oryginalnych nagrań.

Dwa podwójne albumy koncertowe z trasy Ace Up Your Sleeve.

A Fistful Of Instrumentals. 10 calowy winyl, EPka zawierająca niepublikowane do tej pory wersje instrumentalne utworów z 1980 roku.

The Good, The Broke & The Ugly. Podwójny album zawierający utwory ze stron B, alternatywne i rzadkie wersje utworów.

Ace On Your Screens: A DVD. Kompilacja rzadkich występów w TV z lat 1980-81, koncert z 1981 oraz audio mix w wersji 5.1 oryginalnego albumu

Historia Ace Of Spades. 40 stronicowa książeczka z historią albumu opowiedzianą przez ich twórców – zawiera niepublikowane wywiady, zdjęcia i inne pamiątki.

Program trasy Ace Up Your Sleeve.

Komiks The Motörhead Rock Commando.

5 kości do pokera, którymi można grać na gry planszowej umieszczonej w box secie.

Twarda okładka – stylizowana na pudełko dynamitu w klasycznym stylu Dzikiego Zachodu.

Limitowany 7 calowy krążek singla ‘Ace Of Spades’ - reprodukcja holenderskiej wersji, zawierający niewydaną wersję instrumentalną na stronie B. (bardzo limitowane!)

W 1980 roku, po wydaniu dwóch kluczowych w karierze Motörhead albumów: ‘Overkill’ i ‘Bomber’ w roku poprzednim, zespół kontynuował drogę na szczyt. Było coraz lepiej: ciężej, szybciej I głośniej. W nagrywaniu ‘Ace Of Spades’ udział wziął producent Vic Maile. Nagrano 12 utworów, z których każdy trwa średnio trzy minuty. Już same nazwy przyprawiały o krwawienie z uszu, np.: ‘Love Me Like A Reptile’, Shoot You In The Back’, ‘The Chase Is Better Than The Catch’ i ‘The Hammer’. Za sterami tego przełomowego albumu stanęło trzech amigos: Lemmy, Fast Eddie Clarke i Philthy Animal Taylor. Razem maszerowali na szczyt popularności dzięki swoim pomysłom i bezkompromisowości. Jeżeli ktokolwiek miałby jakieś wątpliwości co do znaczenia grupy i tego albumu, wystarczy przejść się na losowo wybrany koncert metalowy, żeby zobaczyć fanów ubranych w koszulki i kurtki Motörhead – nosie się ich nadal więcej niż jakiegokolwiek innego zespołu. A minęło już przecież 45 lat od założenia grupy!

Wydanie albumu ‘Ace Of Spades’ było magicznym momentem w historii rock’n’rolla. Miało olbrzymi i globalny wpływ na odbiorców tej muzyki. Fani do tej pory pamiętają dokładnie w którym momencie usłyszeli te dźwięki, a wiele zespołów zostało założonych bezpośrednio inspirując się tym albumem – jego energią, szybkością i podejściem do grania. ‘Ace Of Spades’ to także punkt zero dla powstania takich gatunków jak thrash, speed metal, punk i metal crossover.