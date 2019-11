Tak twórcy wydawnictwa opisują pracę nad boxem

Buszując w prywatnych archiwach zespołu dostaliśmy pomoc od bliskich muzyków Motörhead z okresu 1979 r., jak i obsługi, technicznych oraz największych fanów. Tak więc jest to dzieło wspólne i wspólnie mamy przyjemność zaprezentować trzy wersje tego wydawnictwa. Lemmy zawsze starał się dać fanom najlepsze wersje każdego elementu swojej pracy i mamy nadzieję, że udało się nam spełnić ten wymóg.

Wyzwanie, które nam przyświecało przy pracy nad box setem „1979” było pokazanie Motörfanom pełnego kontekstu historycznego i życia w czasach, gdy ukazały się te dwie klasyczne płyty. Rok 1979 był rokiem wybuchowym pod wieloma względami: obydwa te albumy wyszły w ciągu tego okresu, gdy Wielka Brytania przeżywała głęboki kryzys, który zaowocował strajkami. Był to czas rządów Margaret Thatcher, czasy brutalnych starć chuliganów na stadionach. No i był jeszcze Buggles i The Bee Gees!

9 marca 1979 roku miliony niczego nie spodziewających się widzów włączyło BBC chcąc obejrzeć Top Of The Pops. Zamiast wesołych popowych piosenek, zobaczyli hałaśliwy, brudny i ekstremalny rock’n’roll w wydaniu niezwykłego zespołu. Motörhead wykonał na żywo w telewizji utwór "Overkill".

Hybryda punka, rocka i heavy metalu, zagrana z ogromną mocą pędzącej lokomotywy. To była moc natury basisty i wokalisty Lemmy’ego, gitarzysty Fasta’a i perkusisty Philthy Animal’a. Alchemiczna magia która iskrzyła z tego tria zmieniła życia milionów fanów na świecie. Członkowie zespołu byli prawdziwą rock’n’rollową kompanią braci, która pędziła jak rakieta, bez możliwości hamowania. To wszystko złożyło się na powstanie legendy.

"Overkill" i "Bomber" to albumy-ikony, których legenda do dziś wpływa na rzesze kolejnych pokoleń muzyków i fanów na całym świecie i ze wszystkich gatunków muzycznych.

Na pierwszy ogień idzie premiera ogromnego box setu: “Motörhead ‘79”. To wydawnictwo uświetnia 40. lecie dwóch albumów: „Overkill” i „Bomber”. Nowe wersje deluxe będą opakowane w twarde oprawy i bogate książeczki płytowe oraz pojawią się w wersjach CD i LP. Dodatkowo, w setach będą płyty z nigdy nie wydanymi płytami z okresu premiery tych płyt. Będą tam także wywiady i niepublikowane zdjęcia.

Będą też trzy wersje: deluxe wersje CD i LP albumu „Overkill” i „Bomber” oraz box set zawierający obydwa wydania plus specjalne dodatki: “Motörhead ‘79”. Wszystkie sety zostały przygotowane wspólnie ze spadkobiercami wszystkich trzech członków zespołu: Iana “Lemmy’ego” Kilmistera, “Fast” Eddie’ego Clarke’a i Phil’a “Philthy Animal” Taylor’a.

“1979” Box Set zawiera:

*Obydwie płyty Overkill i Bomber w specjalnym masterze na 180 gramowych winylach, wykonanych z oryginalnych nagrań

*Dwie podwójne płyty z koncertami z trasy z 1979 roku

*40-stronnicowa książeczka w wersji magazynu muzycznego wypełniona nie publikowanymi zdjęciami I wywiadami

* The Rest of ’79 Vinyl: utwory z stron B, wersje alternatywne i rzadko publikowane utwory

* No Class 7”: singiel ze specjalną okładką

* Program z trasy The Bomber

* Okładka I oryginalna wkładka do płyty Overkill

* kolekcja badge’y ’79

* Wszystko zapakowane w czarnym pudełku w stylu kurtki biker