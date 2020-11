Grupa rozkręciła w słynnym Studio 8H przy Rockefeller Plaza 30 rock’n’rollową imprezę, po raz pierwszy wykonując swój nowy singiel „Shame Shame” w programie Saturday Night Live.

„Shame Shame” to zapowiedź nadchodzącego, dziesiątego albumu zespołu „Medicine at Midnight”, który ukaże się 5 lutego. Płyta, która trafiła właśnie do sprzedaży, dostępna będzie między innymi wyjątkowym fioletowym winylu. Album wyprodukował Greg Kurstin wraz z Foo Fighters, a jako inżynier dźwięku pracował przy nim Mark „Spike” Stent. „Medicine at Midnight” zawierać będzie dziewięć utworów o łącznej długości 37 minut.

Tracklista:

1. Making a Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting on a War

5. Medicine at Midnight

6. No Son of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young