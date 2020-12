Nagrodę im. Ciechowskiego wręczyli laureatce prezydent Torunia Michał Zaleski i przewodniczący rady miasta Marcin Czyżniewski w Dworze Artusa bez udziału publiczności, a uroczystość można było oglądać w internecie. Zwykle przekazanie nagrody odbywało się podczas koncertu w klubie Od Nowa, ale ze względu na pandemię impreza nie mogła dojść do skutku.

Laureata nagrody, przyznanej po raz 19., wyłoniła kapituła w składzie: Agnieszka Szydłowska, Mela Koteluk, Bruno Ciechowski, Piotr Rogucki, Rafał Bryndal, Mirosław Pęczak i Mariusz Składanowski. Kapituła obradowała zdalnie.

"Dobiega wyjątkowy, dla wielu niezwykle ciężki rok. Nie ulega wątpliwości, że to także rok kobiet, czego dowód mieliśmy i mamy nie tylko na ulicach polskich miast, ale i w polskiej sztuce, zwłaszcza w polskiej muzyce. Zdaniem kapituły jasne było, że ta nagroda powinna trafić do kobiety, nie ze względu na jakieś parytety, ale ze względu na to, że kobiety były najlepsze i nie tylko w tym roku na polskiej scenie muzycznej" - powiedział Mariusz Składanowski.

Członek kapituły dodał, że podczas obrad "w wielkim finale głosowania spośród kobiet, które kształtowały obraz muzyczny tego roku, pod uwagę brana była także Sanah".

W werdykcie podkreślono, że nagroda Kasi Lins została przyznana za płytę "Moja wina", będącą "dowodem niezwykle spójnej i dojrzałej wizji artystycznej".

"To opowieść tkana nieoczywistymi metaforami, literackimi aluzjami, wyrazistymi filmowymi wręcz obrazami, umiejętnie balansująca pomiędzy różnymi tradycjami muzycznymi, posiadająca jednak unikalne autorskie piętno. To muzyczna, psychodeliczna podróż pełna emocjonalnej głębi, poruszająca duszę i intelekt, zarówno charyzmatycznym, pełnym mocy i subtelności wokalem, ale także intrygującymi dźwiękami oraz wysmakowaną produkcją muzyczną. +Moja wina+ to przejmujący i jakże aktualny intymny dziennik codzienności w dobie zawirowań i niepokoju" - ocenili członkowie kapituły.

Kasia Lins powiedziała, że nagroda bardzo ją zaskoczyła.

"Bardzo dziękuję wszystkim, którzy stwierdzili, że to akurat mnie należy się ta nagroda. Mam nadzieję, że Grzegorz Ciechowski nie miałby nic przeciwko temu. Patrząc na czarno-białe barwy, z jakimi kojarzy się Grzegorz Ciechowski, pomyślałam, że często w muzyce szuka się kolorów, a my bazowaliśmy na kontrastach i szukaliśmy tych zaprzeczeń, które mimo wszystko będą ze sobą korespondować" - mówiła laureatka.

Grzegorz Ciechowski (ur. 29 sierpnia 1957r.) był muzykiem rockowym, kompozytorem, poetą, autorem tekstów. Zasłynął jako lider grupy Republika, która zaczęła działalność w 1980 r. w toruńskim klubie Od Nowa. W drugiej połowie lat 80. rozpoczął karierę solową, występując jako Obywatel G.C. i Grzegorz z Ciechowa. Zmarł 22 grudnia 2001 roku.