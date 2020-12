Jubileuszowa 15. odsłona festiwalu Audioriver, który tradycyjnie odbywa się na nadwiślańskiej plaży w Płocku (Mazowieckie), planowana jest na 23-25 lipca 2021 r. - oprócz tego elektroniczne brzemienia powrócą tam 1 sierpnia, w ramach dodatkowej imprezy Sun/Day.

Jak poinformowali w środę organizatorzy Audioriver, akcja Audiohome: #jesteśwdomu będzie przebiegać w mediach społecznościowych, gdzie pojawią się m.in. edukacyjne materiały video i debaty. Wezmą w niej udział nie tylko artyści i przedstawiciele festiwalu, ale także organizacje pozarządowe i eksperci. Na temat bezpieczeństwa wypowiedzą się m.in. tacy twórcy, jak Novika, Kamp!, AGIM oraz Avtomat.

„Partnerami akcji są m.in. After Party FES (Fundacja Edukacji Społecznej), Fundacja Kultura Bez Barier, Helsińska Fundacja Praw Człowieka” – ogłosili organizatorzy Audioriver. Wyjaśnili, że celem przedsięwzięcia jest m.in. odpowiedź na pytania: czym jest poczucie bezpieczeństwa, jak funkcjonować w wielotysięcznym tłumie, czy osoby z niepełnosprawnościami mogą czuć się pewnie na festiwalach muzycznych?…

„Zanim spotkamy się w Płocku, chcielibyśmy dowiedzieć się, czym – z perspektywy naszej publiczności – jest poczucie bezpieczeństwa, a także chcemy porozmawiać z uczestnikami o różnych sytuacjach i ich spostrzeżeniach dotyczących społecznego znaczenia festiwali i sceny muzycznej” – powiedział Piotr Orlicz-Rabiega, szef Audioriver, cytowany w informacji o akcji Audiohome: #jesteśwdomu.

Strefa bezpieczeństwa

Dodał, iż akcja będzie realizowana w formule dialogu i dzielenia się doświadczeniami „z wielu stron”. „Audioriver to dom, w którym wspólnie tworzymy panujące w nim zasady” – podkreślił Orlicz-Rabiega.

Jak zapowiedzieli organizatorzy Audioriver, podczas najbliższego festiwalu w 2021 r., przy współpracy z Fundacją After Party FES (Fundacja Edukacji Społecznej), „powstanie strefa bezpieczeństwa, gdzie uczestnicy uzyskają pomoc w nagłych wypadkach, doraźne wsparcie medyczne i psychologiczne oraz będą mogli zgłaszać niepokojące ich sytuacje”.

Twórcy Audioriver zwrócili uwagę na spadający współczynnik samotnych wyjazdów na festiwale muzyczne. Zauważyli, iż wiele osób przyznaje, że chętnie wybiera się na koncerty bez towarzystwa, ale myśl o samodzielnym odnalezieniu się w wielotysięcznym tłumie, powoduje niepokój; innym problemem jest też samo przebywanie w grupie oraz „wyznaczanie swoich indywidualnych granic”.

„Uczestnicy festiwali muzycznych na całym świecie zgłaszają potrzebę wprowadzenia zmian w celu lepszego reagowania na takie sytuacje, jak dyskryminacja, przemoc seksualna czy ataki paniki” – zaznaczyli organizatorzy płockiego festiwalu muzyki elektronicznej.

Audioriver to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. W tym roku miał odbyć się po raz 15, tradycyjnie na nadwiślańskiej płockiej plaży, od 24 do 26 lipca. W połowie kwietnia twórcy wydarzenia zdecydowali o jego odwołaniu z uwagi na epidemię koronawirusa. Zapowiedzieli wówczas, że jubileuszowy festiwal zostanie zorganizowany w innym terminie - z końcem kwietnia przekazali ostatecznie, że będzie to czas od 23 do 25 lipca 2021 r.

W maju organizatorzy Audioriver oznajmili z kolei, że oprócz głównych wydarzeń muzycznych i towarzyszących, planowanych w Płocku w lipcu, elektroniczne brzemienia wrócą tam 1 sierpnia, w ramach dodatkowej imprezy - Sun/Day. W październiku podano pierwszych artystów, którzy w przyszłym roku mają wystąpić na festiwalu – są to: Baasch, BICEP live, Gorgon City, The High Contrast Band, Len Faki, Mathame i Paula Temple b2b SNTS.

W listopadzie twórcy Audioriver przekazali, że rozpoczynają nabór do przedsięwzięcia Audioriver Sobótka, w którym „mogą wziąć udział m.in.: NGOs, stowarzyszenia, aktywiści, promotorzy, performerzy, projektanci, studenci uczelni artystycznych lub po prostu osoby, które chcą wykazać się swoją kreatywnością na dowolnej płaszczyźnie”.

Organizatorem Audioriver jest Fundacja Jest Akcja! Partnerami wydarzenia są miasto Płock oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. W 2012 r. festiwal znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił imprezę na czwartym miejscu wśród festiwali muzyki elektronicznej na świecie - festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.