Ed Sheeran opublikował zupełnie nowy, niespodziewany i przygotowany specjalnie dla fanów utwór zatytułowany "Afterglow". Numer już dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych. Do sieci trafiło też wideo z wykonaniem piosenki.

"Cześć, wszystkim. "Afterglow" to piosenka, którą napisałem w ubiegłym roku i chciałem się z Wami nią podzielić. To nie singiel zapowiadający nowy album, po prostu utwór, który bardzo lubię i który, mam nadzieję, Wam też się bardzo spodoba. Miłego słuchania. Wesołych i bezpiecznych Świąt i Nowego Roku. Tymczasem, ja wracam do krainy ojcostwa. Ciao!" - powiedział Ed Sheeran.