Jest to nowa wersja utworu „Fallin”, który słuchacze mieli okazję znaleźć na debiutanckim albumie zespołu zatytułowanym „Bloo Feelings” i zarazem ostatni singiel promujący to wydawnictwo. Do utworu powstał specjalny animowany teledysk, który wykonał Tomek Kuczma.

Duet Bloo Crane tworzą wokalista Michał Polański i producent Krzysztof Kołodziejczyk (Semprey). Ich debiutancki album „Bloo Feelings” miał swoją premierę 31 lipca i jest to energetyczny wybuch elektronicznych brzmień poruszających do tańca, połączonych z tekstami opowiadającymi o uczuciach, z którymi boryka się wiele osób - samoakceptacji, odkrywaniu swojej seksualności, frustracji czy niepokoju. Do tej pory wydawnictwo promowały single „Attention” i „Dancing”.

Teraz duet zaprosił do współpracy Natalię Nykiel i tak powstała nowa wersja utworu „Fallin”, który wśród fanów plasował się na podium ulubionych utworów z albumu.