Tytułowy utwór z nadchodzącego krążka określony został przez media jako jeden z najodważniejszych komunikatów zespołu. Daily Star opisał ich jako „najgorętszy obecnie zespół rockowy”.

Reklama

You Me At Six stworzyli najbardziej eksperymentalną i osobistą płytę w ich dotychczasowej karierze. Album został nagrany w studiu Karma Sound w Bang Saray w Tajlandii, do którego zespół przybył uzbrojony w wiele piosenek i pomysłów, chcąc kontynuować twórczą współpracę z producentem, Danem Austinem (Biffy Clyro, Massive Attack, Pixies). Nowy materiał inspirowany jest muzyką elektroniczną, hip-hopem i R&B, a niektóre utwory wkraczają na zupełnie nowe terytorium. „SUCKAPUNCH” to brzmienie zespołu przyjmującego zmiany.