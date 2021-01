Nazywana soulowym odkryciem Anglii, artystka triumfowała dokładnie rok temu, w styczniu 2020, w prestiżowym plebiscycie BBC Sound of 2020 oraz zdobyła nagrodę BRITs Rising Star. Na jej debiutanckim albumie „Not Your Muse” znajdzie się 12 utworów, w tym 9 niepublikowanych wcześniej oraz single „Strange”, „A Little Love” oraz „Stop This Flame” (motyw przewodni Sky Sports Premiere League).

19 stycznia odbędzie się premiera oficjalnego teledysku do utworu „Love Is Back”.

Na wersji deluxe fani dostaną ulubione utwory: „Lately”, „Both Sides Of The Moon”, „Father’s Son” i „Hear My Voice”. Ten ostatni trafił na ścieżkę dźwiękową nowego filmu Aarona Sorkina „Proces siódemki z Chicago”. Eksperci przewidują nominację do Oscara za utwór.

Utwór „A Little Love” był z kolei impresją wyczekiwanej świątecznej reklamy domów towarowych John Lewis. Po raz pierwszy w historii w spocie użyto piosenki specjalnie napisanej na potrzeby reklamy. YouTube ogłosiło Celeste jako kolejną artystkę w programie Artist On The Rise. A Pixar zaangażował gwiazdę do zaśpiewania piosenki do filmu „Soul”.