Trzeci album w karierze Darii Zawiałow ukaże się jeszcze w tym roku. Wydawnictwo zapowiada nowy singiel „Kaonashi” wyprodukowany przez Michała Kusha. Za produkcję teledysku do utworu odpowiada Papaya Films.

Tytuł jest zaczerpnięty z mojego ulubionego anime „Spirited Away: w Krainie Bogów”. Kaonashi to bóg bez twarzy, postać balansująca na pograniczu dobra i zła, która podąża za główną bohaterką Chihiro. Wysysający ludzkie uczucia Kaonashi budzi skrajne emocje, bo nie postrzega świata dualistycznie, a każde jego złe działanie jest relatywne. Mimo to pod warstwą mroku kryje się w nim również światło. I właśnie o takiej postaci opowiada ten utwór – mówi Daria.

Teledysk przedstawia traumatyczną historię małżeńską, w której kobieta pada ofiarą przemocy ze strony swojego męża, ale mimo ogromnego strachu zbiera w sobie siłę, aby od niego odejść. Autorem scenariusza jest reprezentowany przez Papaya Films reżyser Daniel Jaroszek, z którym Daria miała już okazję współpracować m.in. przy klipach do utworów „Świt” oraz „Bubble Tea”.