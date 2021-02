Na „Not Your Muse” znalazło się 12 utworów, w tym 9 niepublikowanych wcześniej oraz single „Strange”, „A Little Love” oraz „Stop This Flame” (motyw przewodni Sky Sports Premiere League). Na wersji deluxe znajdą się ulubione utwory fanów: „Lately”, „Both Sides Of The Moon”, „Father’s Son”, „Hear My Voice” oraz „It’s Alright” z filmu „Soul” w duecie z Jonem Batiste.

Celeste w styczniu 2020 triumfowała w prestiżowym plebiscycie BBC Sound of 2020 oraz zdobyła nagrodę BRITs Rising Star. „Hear My Voice” trafiło na ścieżkę dźwiękową nowego filmu Aarona Sorkina „Proces siódemki z Chicago”. Utwór „A Little Love” trafił z kolei do wyczekiwanej świątecznej reklamy domów towarowych John Lewis. Po raz pierwszy w historii w spocie użyto piosenki specjalnie napisanej na potrzeby reklamy. YouTube ogłosiło Celeste jako kolejną artystkę w programie Artist On The Rise. Pixar zaangażował gwiazdę do zaśpiewania piosenki do filmu „Soul”. Występ Celeste z BRITs, gdzie wykonała „Strange”, zapewnił artystce rozgłos na całym świecie.

„Not Your Muse” to siła, którą znalazłam, gdy byłam na skraju wyczerpania… Podczas tworzenia albumu pozwoliłam sobie na dotarcie do miejsca, w którym odnalazłam nowe zapasy energii, werwę, spełnienie. Jestem bardzo dumna z tego, co udało mi się osiągnąć na mojej debiutanckiej płycie i że jestem w takim położeniu, zwłaszcza po tak ciężkim roku. Czuję wdzięczność i ekscytację. Mam nadzieję, że się Wam spodoba - mówiła Celeste.