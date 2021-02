Nowa aranżacja utworu „Kolorowy wiatr” z filmu „Pocahontas” w zestawieniu z wyjątkowymi ujęciami z serii mają przypominać o nietracącym na aktualności przesłaniu, że nasz unikalny świat nie jest nam dany na zawsze i jeżeli chcemy go ocalić, to musimy sobie przypomnieć jak żyć z nim w harmonii.

„Planeta doskonała” z narracją niezastąpionego Sir Davida Attenborough (premiera 31 stycznia na kanale BBC Earth) ukazuje, jak istotna dla życia na ziemi jest równowaga. Jest ona możliwa dzięki temu, że siły natury, takie jak: wulkany, światło słoneczne, pogoda czy oceany mogą mieć zarówno życiodajną jak i destrukcyjną moc. To samo dotyczy człowieka, który w serii ukazany jest, jako najnowsza siła wpływająca na stan naszego świata. Choć obecnie jego działalność jest w dużej mierze niszczycielska, to ma on również potencjał wpływać na życie naszej planety pozytywnie.