"Splash" to kolejny, po celebrującym lato numerze “Tequila” projekt, przy którym pseudonimy dwóch muzyków pojawiają się obok siebie. Tym razem jednak to Gve został zaproszony przez debiutanta jako pierwszy z gości, jakich usłyszymy na płycie. Lekkim tekstem i romantycznym wideo przygotowanym przez Konrada Tułaka przenoszą słuchaczy w beztroski świat, w którym jedyne co się liczy, to nasza druga połówka i my sami.

