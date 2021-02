Kolekcja zawiera 26 utworów – od błyskotliwych lat dziewięćdziesiątych, poprzez undergroundowe hymny z początku XXI. Wybór piosenek jest tak szeroki, jak tylko można to sobie wyobrazić!

Dwadzieścia lat temu, Meg i Jack weszli na poddasze ich rodzinnego domu w Detroit i nagrali prosty cover „Moonage Daydream” Davida Bowiego. W lokalnej wytwórni muzyki indie nagrywają i publikują dwa 7 calowe single a wytwórnia proponuje im nagranie albumu. Zaczynają koncertować. Pojawia się kolejny album, więcej koncertów i następny album. Ludzie NAPRAWDĘ zaczynają ich dostrzegać. Szalone trasy koncertowe, kolejne albumy, pochwały, spełnienie najdzikszych marzeń. Ta sama ciężka praca i poświęcenie, które wykazywali The White Stripes od początku swojego istnienia, zostało przelane na album „Greatest Hits”.

W dobie powszechnej cyfryzacji, w której pomysł płyty „Greatest Hits” może wydawać się nieistotny z całego serca wierzymy, że wielkie zespoły zasługują na takie albumy. I dlatego dla tak dobrego zespołu z rzeszą fanów kompilacja największych hitów jest nie tylko właściwa, ale wręcz niezbędna.

Działając w swoim stylu The White Stripes ujawnili tylko jedną z dwudziestu sześciu piosenek, które znajdą się na albumie. Jest nią utwór „Ball and Biscuit” – reszta pozostanie tajemnicą, którą zespół odkryje w późniejszym terminie.

Aby ta wyjątkowa chwila rozpoczęła się z rozmachem, zespół zagłębił się w swoje archiwa, żeby podzielić się nigdy wcześniej nie publikowanym koncertowym wideo do piosenki „Ball and Biscuit” z koncertu Shibuya-AX, który odbył się 22 października 2003 roku w Tokio. Była to trzecia trasa zespołu w Japonii.

Tracklista CD:

1. Let's Shake Hands 2. The Big Three Killed My Baby 3. Fell In Love With a Girl 4. Hello Operator 5. I'm Slowly Turning Into You 6. The Hardest Button to Button 7. The Nurse 8. Screwdriver 9. Dead Leaves and the Dirty Ground 10. Death Letter 11. We're Going to Be Friends 12. The Denial Twist 13. I Just Don't Know What to Do With Myself 14. Astro 15. Conquest 16. Jolene 17. Hotel Yorba 18. Apple Blossom 19. Blue Orchid 20. Ball and Biscuit 21. I Fought Piranhas 22. I Think I Smell a Rat 23. Icky Thump 24. My Doorbell 25. You're Pretty Good Looking (For a Girl) 26. Seven Nation Army