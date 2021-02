Po ,,Falach’’ i ,,Skrzydłach’’ utwór ,,Wehikuł’’ jest kolejnym z cyklu live session z albumu ,,Początek’’. W ten właśnie sposób, zespół stara się rekompensować swoim fanom brak możliwości udziału w koncertach na żywo.

W kameralnej atmosferze przytulnym wnętrzu, zabieramy Was naszym ,,Wehikułem’’ w sentymentalną podróż. Przekonaliśmy się przez ostatni rok jeszcze bardziej, że tęsknimy za rzeczami, które się skończyły, które przeminęły. A czy patrząc wprzód, czujesz, że za tą chwilą też kiedyś zatęsknisz? Codziennie kreujemy to, co kiedyś będzie wspomnieniem…życzymy Wam takich najpiękniejszych – Ania Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki z Sound’n’Grace.