Pierwsze single promujące „Justice” – „Holy” ft. Chance The Rapper, „Lonely” ft. Benny Blanco i „Anyone” – zgromadziły dotychczas ponad dwa miliardy streamów i wszystkie znajdują się w Top 40 zestawienia Billboard Hot 100. Justin Bieber opowiada o swoim najnowszym krążku:

- W czasach, gdy na naszej planecie dzieje się tyle zła, wszyscy łakniemy uzdrowienia i sprawiedliwości dla ludzkości. Tworzyłem tę płytę z myślą, by przynieść ukojenie; by tworzyć piosenki, z którymi ludzie będą mogli się utożsamiać i dzięki którym poczują się mniej samotni. Cierpienie, niesprawiedliwość i ból mogą sprawić, że ludzie mogą poczuć się bezsilni. Muzyka to świetny sposób, by przypomnieć sobie, że nie jesteśmy sami na świecie. Dzięki muzyce możemy odnaleźć porozumienie z innymi. Wiem, że nie rozwiążę problemów świata samym wydawaniem albumów, ale jestem przekonany, że gdy każdy z nas przekaże tej planecie jakiś prezent, znacznie zbliżymy się do jedności. To jest mój wkład. Chcę dalej prowadzić rozmowę o tym, co oznacza sprawiedliwość, tak byśmy mogli kontynuować nasze uzdrawianie.