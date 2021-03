Drugi koncert legendarnej grupy, promujący najnowszy album, odbędzie się już 14 marca 2021. Oprócz premierowych utworów, nie zabraknie również największych hitów, które w trakcie minionych czterech dekad wychowały trzy pokolenia słuchaczy. Bilety na wydarzenie są już dostępne w sprzedaży!

„LP 40” to najnowszy album zespołu Lady Pank, który promuje singiel "Drzewa". Co ważne, ukazuje się on w jubileuszowym, 40 roku istnienia grupy. W tym czasie panowie pokonali już niejedną falę, przetrwali niejedną burzę i jako jedna z największych legend lat 80. ciągle z powodzeniem utrzymują się na polskiej scenie sami będąc inspiracją dla wielu młodych artystów.

Założona przez Jana Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego 40 lat temu grupa po dziś dzień jest jedną z najpopularniejszych w historii polskiego rocka. Lady Pank ma na koncie 17 albumów studyjnych i dziesiątki przebojów, takich jak "Mniej niż zero", "Wciąż bardziej obcy", "Zostawcie Titanica", czy "Kryzysowa narzeczona". Skład zespołu kilkukrotnie się zmieniał. Niezmiennymi jego filarami byli jednak od zawsze Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Obecnie Lady Pank występuje w składzie Borysewicz, Panasewicz, Jabłoński oraz Kieliszkiewicz.

Koncerty Lady Pank – LP 40 w Klubie Stodoła odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Liczba miejsc siedzących jest ograniczona, a między krzesłami zachowane zostaną odstępy. Udział w wydarzeniach będą mogły wziąć wyłącznie osoby zaopatrzone w środki ochrony osobistej, które przekażą Organizatorowi podpisane Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia. Posiadacze biletów zostaną również poproszeni o korzystanie z płynów dezynfekujących, a także o zachowywanie dystansu.

Lady Pank – LP 40, 14 marca 2021

Bilety:

149 PLN - miejsca siedzące