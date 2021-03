Trasa Maggie Vision Tour odbędzie się w październiku 2021. Margaret zagra kolejno w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie i Warszawie. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów i poznaliśmy konkretne daty.

Reklama

Blisko dwa lata po premierze płyty Gaja Hornby, nominowanej do Fryderyka w kategorii Album Roku Pop, Margaret wraca z nowym krążkiem "Maggie Vision". Z jednej strony jest on wypadkową jej muzycznych fascynacji (hip-hop i nowoczesne brzmienia urban music) – z drugiej zaś koniecznością opowiedzenia o ważnych rzeczach, jakie ostatnio działy się w jej życiu i najbliższym otoczeniu. "To jest właściwie mój drugi debiut" – mówi o "Maggie Vision" Margaret. Album, nagrany po polsku i wypełniony brzmieniami urban music, to jak dotąd najodważniejsze dzieło w dorobku artystki.

08.10 Szczecin, Kosmos 09.10 Poznań, Próżność 16.10 Wrocław, Akademia 22.10 Sopot, Sfinks 700 23.10 Warszawa, Niebo