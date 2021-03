O jego występie na Eurowizji 2021 mówiono już od kilku tygodni. W piątek w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, że to Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę podczas Eurowziji 2021.

Wykona piosenkę "The Ride".

Kto napisał utwór "The Ride"?

Utwór napisali i skomponowali kompozytorzy ze Szwecji: Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson i Johan Mauritzson. Piosenka Rafała Brzozowskiego na Eurowizję 2021 inspirowana jest brzmieniami disco-popu lat 80.

Motywem przewodnim teledysku do "The Ride" są neony. Teledysk nagrywany był w Muzeum Neonów w Warszawie. Choreografię do niego stworzył Agustin Egurrola.

Dyrektorem artystycznym występu scenicznego Rafała Brzozowskiego będzie Mikołaj Dobrowolski, który współpracował w polskiej delegacji eurowizyjnej w latach 2014-2015.