Oprawę wizualną utworu przygotował Marek Hajduk, twórca filmów i wideoklipów, wizualny badacz mikrokosmosu. Obraz do "Blue" został zrealizowany przy użyciu kamery filmowej i mikroskopu biologicznego.

"Blue" to wielowarstwowa ambientowa kompozycja, która jest drugim utworem z nadchodzącego albumu Tomasza Mreńcy. Po bardzo ciepło przyjętym utworze "On the other side", w którym gościnnie ze swoim pianinem pojawiła się Hania Rani, Tomasz prezentuje w pełni autorską produkcję, będącą kwintesencją jego analogowego stylu.

Tomasz Mreńca o nowym singlu:

"Blue" to abstrakcyjny utwór, więc każdy może go zinterpretować i odbierać na swój sposób... Natomiast w mojej głowie kojarzy się on z przyjemnością, uniesieniem, kosmosem, z obserwowaniem powolnych zmian i finalnie - nomen omen - z kolorem niebieskim. W kompozycji pojawiają się pulsujące dźwięki skrzypiec, wyłaniające się z szumów starego rozstrojonego radia, przesterowane brzmienia syntezatorów oraz głosy przepuszczane przez efekty gitarowe. Słuchacz może mieć wrażenie, że jest to wieloosobowy chór. Natomiast jest to zarejestrowany i nakładany na siebie mój własny śpiew.