Złotego Fryderyka 2021 otrzymał Krzysztof Krawczyk, wokalista, który - jak podkreślono w komunikacie - "może pochwalić się ponad stu nagranymi albumami i milionami sprzedanych płyt". Artysta zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy, a 10 lat później rozpoczął karierę solową. W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień", "Parostatek" i "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.

W 2000 r. Krawczyk wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregowiczem, z którym nagrał płytę "Daj mi drugie życie" (2001). W 2002 r. ukazał się album Krawczyka "Bo marzę i śnię", a w kolejnych latach - m.in. "To, co w życiu ważne" (2004), "Tacy samotni" (2006) i "Nigdy nie jest za późno" (2009).

W Nowym Jorku i nie tylko

Złotego Fryderyka 2021 przyznano także pianiście jazzowemu Adamowi Makowiczowi, który "znaczą część swojego życia i kariery związał z Nowym Jorkiem, gdzie grał z największymi postaciami światowego jazzu". W latach 60. Makowicz razem z Tomaszem Stańko powołał do życia grupę Jazz Darings, uznawaną za pierwsze europejskie combo freejazzowe. Przez wiele lat muzycznej aktywności współpracował z najwybitniejszymi polskimi jazzmanami, m.in. Andrzejem Kurylewiczem, Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem i Janem "Ptaszynem" Wróblewskim, a także z międzynarodowymi gwiazdami jazzu, m.in. z Sarah Vaughan, Bennym Goodmanem, Herbie'm Hancockiem i Freddie'm Hubbardem.

Repertuar Makowicza obok typowych standardów i utworów jazzowych obejmuje również muzykę klasyczną, w tym interpretacje dzieł Fryderyka Chopina. Jego specjalnością stały się koncerty oraz płyty monograficzne poświęcone wielkim twórcom z pogranicza muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Artysta był wielokrotnie solistą orkiestr i zespołów kameralnych, takich jak National Symphony of Washington, London Royal Philharmonic Orchestra, Moscow Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", Polska Filharmonia Kameralna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chester String Quartet, Amici String Quartet i Kwartet "Wilanów". (PAP)