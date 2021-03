Nowy album Demi Lovato: "Dancing with the Devil… The Art. of Starting Over", ukaże się 2 kwietnia 2021

Premierze wyczekiwanego albumu będzie towarzyszył czteroodcinkowy serial dokumentalny „Demi Lovato: Dancing with the Devil", który zadebiutuje na YouTube we wtorek, 23 marca. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 6 kwietnia. Reklama Zarówno na albumie, jak i w dokumencie, Demi opowie historię. jak w 2018 niemal otarła się o śmierć w wyniku przedawkowania. Przedstawi też, jak jej życie wygląda obecnie oraz jak wygląda jej droga do uzdrowienia. Za produkcję albumu odpowiadają Lovato oraz jej menedżer, Scooter Braun. Pierwszą zapowiedzią albumu był utwór „Anyone", który Demi wykonała na ubiegłorocznej ceremonii Grammy. Sesja zdjęciowa do okładki odbyła się w Josuha Tree w Kalifornii, a autorką zdjęć jest Dana Trippe.