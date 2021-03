Michał Szczygieł w najnowszym singlu „Więcej” pokazuje, że marzenia o wielkim uczuciu oraz snucie miłosnych planów na śmierć i życie to nie tylko domena płci pięknej. Wbrew stereotypom, mężczyźni także chcą odnaleźć swoją drugą połówkę. Szczególnie w czasach pandemii, kiedy relacje międzyludzkie w znacznym stopniu ograniczone są do kontaktów online.

Reklama

„Więcej” to muzyczne wyznanie miłosne, w którym artysta obnaża się ze wszystkich emocji. Robi to jednak w charakterystycznym dla siebie, pełnym optymizmu stylu. Dla kogo stworzył ten utwór? – Pod koniec minionego roku nawiedziła mnie myśl, że chciałbym się zakochać. Ostatecznie się nie udało, bo z czasem mi przeszło lub przeszło mi z czasem właśnie dlatego, że się nie udało, ale zapis emocjonalny w postaci „Więcej” został i wraca do mnie jak bumerang – tłumaczy Szczygieł.

„Więcej” to oficjalny singiel promujący debiutancki album Michała Szczygła, który ukaże się jeszcze w tym roku.