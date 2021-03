Artyści zapowiedzieli wspólny singiel „Anywhere Away From Here”, który znajdzie się na nadchodzącym albumie Brytyjczyka „Life By Misadventure”. Piosenka będzie miała premierę 9 kwietnia. Przy tworzeniu utworu udzielali się Ben Jackson-Cook, Simon Alredem, Dan Priddy i Mark Crew. Utwór opowiada o uczuciu dyskomfortu w towarzystwie.

Reklama

„Ten kawałek to szczere spojrzenie na chęć zniknięcia z niekomfortowych sytuacji. Opowiada o słabościach, które wszyscy mamy. To zaszczyt, że P!nk pojawiła się w tej piosence i ogromne się cieszę, że mogłem z nią współpracować.” – mówi o kawałku Rory.

„Po raz pierwszy spotkałam Rag’n’Bone Mana podczas europejskiej trasy w 2017 roku, niedługo po tym jak usłyszałam „Human”. Od tego momentu zakochałam się w jego głosie. Gdy go poznałam od razu zauważyłam, że ma wspaniała duszę. Wiedziałam, że chcę z nim współpracować. Singiel „Anywhere Away From Here” to dla nas idealna piosenka. Ogromnie się cieszę, że mogłam być jej częścią.” – mówi P!NK.