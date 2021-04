„Za krótki sen” w duecie z Dawidem Podsiadło to długo wyczekiwana, kolejna zapowiedź trzeciego albumu Darii Zawiałow. Utwór ten to pierwszy efekt ich współpracy. Po tajemniczych zapowiedziach ze strony obojga artystów – już teraz można posłuchać singla oraz zobaczyć wyjątkowy klip, który powstawał na… dwóch kontynentach.

Reklama

„W moim odczuciu sam utwór opowiada o niespełnionej miłości, która trwała przez chwilę, ale bardzo szybko się ulotniła. Natomiast teledysk wprowadza nas w nieco inną narrację. To piękna opowieść o tym, że jeśli tylko chcemy możemy osiągnąć wszystko, nawet jeśli wydaje nam się to nierealne. Nigdy nie jest za późno, by zacząć coś od nowa.” - Daria

To jednak dopiero początek niespodzianek, które przygotowała wokalistka dla swoich fanów na najbliższe miesiące. Wraz z premierą teledysku ruszyła przedsprzedaż albumu „Wojny i Noce”, którego premiera odbędzie się 11 czerwca.