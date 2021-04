„Californian Soil” to niezaprzeczalnie piękny trzeci album London Grammar, których sukces kształtował na nowo brytyjską scenę pop przez ostatnią dekadę. Wydawnictwo pokazuje nową energię w zespole, a to za sprawą Hannah Reid, która pewnie przejęła stery i daje fanom przekaz o kobiecości i sile w nowym materiake.

Reklama

Na płytę trafiło 12 utworów, w tym single „Baby It’s You”, „Lose Your Head” i znajdujący się obecnie na rotacji A w Radio 1 „How Does It Feel”. London Grammar, by uczcić premierę albumu, wystąpi w Alexandra Palace Theatre w Londynie, a występ będzie dostępny na YouTube. Premiera o 20:00 czasu polskiego w niedzielę, 18 kwietnia.