Do remiksu powstał animowany klip z udziałem obu gwiazd w reżyserii Jacka Browna, wyprodukowany przez Blinkink.

Reklama

The Weeknd i Ariana Grande w przeszłości nagrali dwa świetnie przyjęte duety: „Love Me Harder” oraz „off the table”.

Oryginalna wersja „Save Your Tears” to jeden z najpopularniejszych utworów z multi-platynowego albumu „After Hours” The Weeknd z 2020 roku. Kawałek jest hitem radiowym na całym świecie, także w Polsce.

The Weeknd to najpopularniejszy artysta R&B w serwisach cyfrowych w 2021 roku, a „After Hours” wciąż jest najchętniej streamowanym albumem R&B, ponad rok po premierze. Top 5 najpopularniejszych utworów w serwisach cyfrowych na całym świecie to „Blinding Lights” i „Save Your Tears”.

Ariana Grande jest pierwszą od 1964, czyli od rekordu ustanowionego przez The Beatles, artystką, która zajęła całe podium Billboard Hot 100. Wszystko za sprawą singli „7 rings”, „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” i „thank u, next”. W 2020 Grande była pierwszą i jedyną artystką w historii zestawenia, której pięć singli debiutowało na szczycie listy.