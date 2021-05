Odsłonięcie tablicy z nazwą skweru poprzedziło odegranie hejnału. W uroczystości uczestniczyła rodzina Zbigniewa Wodeckiego.

"Wybitny kompozytor, wybitny piosenkarz, wybitny artysta" – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przypomniał, że miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, bo właśnie obok altany na Plantach Zbigniew Wodecki przechodził niemal codziennie - odprowadzając dzieci do Szkoły Muzycznej lub idąc na pobliskie targowisko - Stary Kleparz.

Krystyna Wodecka, wdowa po artyście, podziękowała Radzie Miasta Krakowa i prezydentowi za upamiętnienie jej męża. Mariusz Patyra zagrał na skrzypcach jeden z największych przebojów Zbigniewa Wodeckiego "Zacznij od Bacha".

Córka Zbigniewa Wodeckiego - Katarzyna Wodecka-Stubbs mówiła dziennikarzom, że bardzo cieszy się z tego, że artysta został patronem tak pięknego i spokojnego miejsca. "To szlak z naszego domu rodzinnego do ulicy Basztowej, gdzie wszyscy chodziliśmy do szkoły muzycznej i na Stary Kleparz, który uwielbialiśmy. To miejsce szczególne, bo codzienne – dla taty i dla nas. Cieszę się, że nie jest otoczone ulicami i rondami, ale słońcem i zielenią" - mówiła.

"To ogromnie wzruszająca chwila. Z jednej strony kameralna uroczystość, bo tak musi być w pandemii, z drugiej strony doczekaliśmy się tego pięknego daru od miasta i tata ma swój skwer, a w zasadzie zakątek muzyczny z piękną altaną, w której, mam nadzieję, będziemy spotykać się całe lato" – dodała córka artysty. Zapowiedziała, że w czerwcu w altanie będą organizowane koncerty, spotkania muzyczne dla dzieci oraz potańcówki.

Zbigniew Wodecki - multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, zmarł 22 maja 2017 roku. Miał 67 lat. Od końca lat 60. związany był z Piwnicą Pod Baranami i zespołem Anawa. Był muzykiem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej; w latach 70. zadebiutował jako wokalista. Był autorem i wykonawcą takich przebojów, jak "Zacznij od Bacha", "Chałupy", "Lubię wracać tam, gdzie byłem", "Opowiadaj mi tak"; znany z wykonania piosenki o "Pszczółce Mai". Współpracował z takimi artystami, jak Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Zdzisława Sośnicka, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Krystyna Prońko, Ewa Bem. (PAP)