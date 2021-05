„Be Right Back” to pierwsza praca Jorji od czasu jej docenionego przez krytyków i nominowanego do nagrody Mercury w 2019 roku debiutanckiego albumu „Lost & Found”, za który zdobyła nagrodę BRIT Award „Brytyjska Solo Artystka” i nominację do nagrody „Nowa Artystka” na GRAMMY Awards.

EP-ka jest pełna najbardziej emocjonujących i pomysłowych piosenek w karierze piosenkarki. Jorja przedstawia kolekcję utworów, które są zróżnicowane w swoim zakresie, ale nadal niezwykle spójne jako całość. „Projekt nazywa się «Be Right Back» (ang. zaraz wracam), ponieważ jest to coś, co chcę, aby moi fani mieli teraz; to nie jest album, a te piosenki by na niego nie trafiły. Jeśli jednak czułam potrzebę stworzenia tych utworów, ktoś musiał je usłyszeć” – mówi o projekcie Jorja.