Najważniejsze polskie nagrody muzyczne – Fryderyki – zawitają do Szczecina. Tego lata Pomorze Zachodnie gościć będzie największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Już 25 czerwca odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród w kategoriach muzyki poważnej. Artyści scen rozrywkowej i jazzowej swoje święto w Szczecinie obchodzić będą 5 sierpnia.

Kolejną odsłoną Fryderyk Festiwal 2021 w Szczecinie będzie gala muzyki rozrywkowej i jazzu. Wyjątkowe koncerty z udziałem nominowanych artystów odbędą się w czwartek 5 sierpnia w Hali Netto Arena. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają wprowadzenie do sprzedaży puli biletów dla fanów muzyki. Szczegóły zostaną podane już wkrótce.

Fryderyki to nagrody przyznawane od 1995 roku przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1,5 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.