Tytułowy utwór z płyty, a zarazem pierwszy premierowy materiał Lorde od czterech lat, zanotował świetny debiut. Singiel „Solar Power” trafił na szczyt Spotify Global oraz US i zgromadził ponad 30 mln streamów w pierwsze pięć dni od premiery.

Ogłoszenie daty premiery i tracklisty albumu zbiegło się także z ogłoszeniem tournée na 2022 rok. Wszystkie daty poniżej.

Tytułowe „Solar Power” spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony fanów i krytyki. „Billboard” napisał o „Solar Power”: to „świeży rozdział w fascynującej książce, a fani Lorde powinni być podekscytowani, by poznać tę nową autorkę”. Dziennikarze „The Guardian” nazwali singiel: „wyróżniającą się zmianą stylu radosną luką pomiędzy Lorde a innymi twórcami w kwestii kreatywności. (…) Powrót Lorde to lekcja, że warto dać gwiazdom pop czas na odpoczynek”. Utwór zgromadził pięciogwiazdkowe recenzje od „NME” czy Pitchforka, stał się trendem #1 w mediach społecznościowych na całym świecie i zgromadził ponad 30 mln streamów w pierwsze pięć dni od premiery. Piosenka jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu Lorde, który ukaże się 20 sierpnia.

Na wydawnictwo wyprodukowane przez Jacka Anotnoffa (z którym artystka pracowała również przy albumie „Melodrama”) trafi 12 utworów.