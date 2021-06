To utwór promujący film „Dziewczyny z Dubaju”, którego artystka jest producentką.

– Utwór opowiada o życiu w kłamstwie, o relacji, która jest zbudowana na sztucznej nadziei, o chęci wyrwania się z tej iluzji, w której sieć można wpaść zupełnie nieświadomie. To także piosenka o nieukrywaniu swoich potrzeb i marzeń o szczerej miłości. O odwadze, by wyrzucić z siebie prawdę i uwolnić się od gry pozorów, bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić. Bo najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. A o prawdziwą miłość zawsze warto walczyć.

Doda napisała utwór wspólnie z Patrykiem Kumórem, Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem i Lanberry. Fanów na pewno zainteresuje i ucieszy informacja, że do „Don’t Wanna Hide” powstał także polski tekst.

W klipie do „Don’t Wanna Hide” pojawiły się ujęcia z filmu – to pierwsza okazja, by szersze grono odbiorców mogło zobaczyć sceny z „Dziewczyn z Dubaju”.

Film „Dziewczyny z Dubaju” bez wątpienia jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat w polskim kinie. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska („Dzień kobiet”, „Sztuka kochania”), scenariusz napisał Mitja Okorn („Planeta singli”), a zdjęcia to zasługa Artura Reinharta („Pora umierać”, „Jutro będzie lepiej”). W filmie zagrali m.in. Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Kaczmarczyk i Józef Pawłowski. „Dziewczyny z Dubaju” oparte są na książce Piotra Krysiaka o tym samym tytule.

Główna bohaterka filmu, Emi, to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…