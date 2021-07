W ostatnim roku życia wokalista przeprowadził się ze Stanów Zjednoczonych do Paryża, gdzie zamieszkał w dzielnicy Le Mare, 17 rue Beautreillis. Morrison został znaleziony martwy 3 lipca 1971 roku w wannie w swoim apartamencie. Zmarł prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków.

Spoczął na cmentarzu Pere-Lachaise obok takich sław jak Fryderyk Chopin, Oscar Wilde, czy Honore Balzac. Każdego roku grób słynnego muzyka odwiedzają setki fanów przybywający do Paryża z całego świata.

3 lipca co roku miejsce spoczynku artysty zapełnia się kwiatami oraz przedmiotami związanymi z wokalistą i jego zespołem, a okoliczne kawiarnie i bary organizują spotkania związane z rocznicą.

Jim Morrison należał do najwybitniejszych przedstawicieli psychodelicznego rocka lat 60. i 70., był założycielem i liderem legendarnego The Doors, którego największe przeboje to: "Riders on the Storm", "People Are Strange", "Hello, I Love You", "Light My Fire".