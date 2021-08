Remaster albumu „Tattoo You”, który pierwotnie ukazał się 24 sierpnia 1981 roku, trafi do sklepów i serwisów cyfrowych 22 października 2021. Na wyczekiwanej przez fanów edycji nie zabraknie takich klasyków jak „Hang Fire”, „Waiting On A Friend” (z gościnnym udziałem mistrza saksofonu Sonny’ego Rollinsa) i oczywiście „Start Me Up”. W wydaniu deluxe do wydawnictwa dołączone zostaną także „Lost & Found: Rarities” oraz „Still Life: Wembley Stadium 1982”.

„Lost & Found” to 9 niewydanych wcześniej utworów z okresu „Tattoo You”, przygotowanych na nowo i z dodanymi wokalami czy gitarami. Pośród nich „Living In The Heart of Love”, które jest kwintesencją brzmienia The Rolling Stones.

Nowe wersje

Na „Lost & Found” pojawia się także nowa wersja „Shame, Shame, Shame”, po raz pierwszy nagrana w 1963 przez jednego z bohaterów grupy, Jimmy’ego Reeda; cover soulowego klasyka „Drift Away” z repertuaru Dobiego Graya czy fascynująca, nasycona reggae wersja „Start Me Up”.

„Still Life: Wembley Stadium 1982” to koncert, którego nie można przegapić. Występ odbył się w czerwcu ’82 w Londynie na słynnym stadionie, a zespół zagrał 26-utworowy set. Na otwarcie wybrzmiało „Under My Thumb”, a następnie można było usłyszeć ponadczasowe klasyki jak „Let’s Spend The Night Together”, „Honky Tonk Women” czy „Brown Sugar”. W setliście nie zabrakło coverów – „Just My Imagination” The Temptations, „Twenty Flight rock” Eddiego Cochrana, „Going To A Go Go” The Miracles oraz „Chantilly Lace” The Big Bopper. W setliście pojawiły się naturalnie utwory z „Tattoo You”: „Start Me Up”, „Neighbours”, „Little T&A” oraz „Hang Fire”.

„Tattoo You (40th Anniversary Edition)” to następca reedycji „Goats Head Soup” (1973), która trafiła do sprzedaży w 2020 i sprawiła, że album trafił ponownie na szczyt list sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Przypominamy, że podobnej sztuki dokonała reedycja „Exile On Main St.” (1972) wydana w 2010 roku.

„Tattoo You” wyprodukowane zostało przez Glimmer Twins we współpracy z Chrisem Kimseyem i trafiło na szczyt list sprzedaży w Stanach (poczwórna platyna), Kanadzie, Australii i wielu krajach Europy, zdobywając szereg złotych oraz platynowych wyróżnień na całym świecie.