Który moment z minionego 20-lecia był dla jego kariery przełomowy?

To się wydarzyło 6, 7 lat temu, kiedy postanowiłem założyć swój zespół. Oczywiście wcześniej miałem różne zespoły, ale zawsze tliła się taka myśl, że to nie jest to i nie jestem jeszcze spełniony w tym wszystkim. Miałem dwa założenia – chcę mieć gitarowy zespół i chcę śpiewać po polsku. W momencie, kiedy te założenia spełniłem, okazało się, że miałem rację w swoim przypuszczeniu, bo dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i moja piosenka jest grana przez duży skład na dużym festiwalu. Dla mnie to jest olbrzymie wyróżnienie – podkreślił Organek.