Don Everly zmarł w sobotę w swoim domu w Nashville w stanie Tennessee; przyczyny śmierci nie podano.

Zespół The Everly Brothers, uważany za pioniera rock and rolla, wywarł duży wpływ na grupy, które przeżywały szczyt popularności w latach 60. ub. wieku m.in. na The Beatles, Simon and Garfunkel, The Byrds, The Hollies i The Beach Boys.

Wśród najważniejszych przebojów The Everly Brothers były takie utwory jak: "Wake Up Little Susie", "Cathy's Clown", "Bye Bye Love" i "All I Have To Do Is Dream". Phil i Don przestali razem występować w roku 1973.

Według magazynu "Rolling Stone" The Everly Brothers "byli najważniejszym duetem w muzyce rockowej" i "być może w większym stopniu niż Elvis Presley zdołali połączyć muzykę country z rock and rollem".

Phil Everly zmarł w 2014 roku w wieku 74 lat.