„To wspaniałe doświadczenie współpracować z World of Tanks i Wargamingiem nad tym olbrzymim projektem. Razem stworzyliśmy epicki teledysk do ‘Steel Commanders’ i jest to idealny start tej wielkiej współpracy,” mówi Joakim Brodén, wokalista Sabaton. „Jesteśmy dumni, że możemy być częścią nowego wydarzenia w grze, w którym po raz pierwszy w historii gry występuje czołg premium IX poziomu jako nagroda główna, a my jako członkowie załogi!”

Poza teledyskiem i nową piosenką, członkowie zespołu Sabaton występują w samej grze jako gwiazdy nowego wydarzenia – „Duch Wojny”. Czołgiści World of Tanks będą mierzyć się z wyzwaniami, aby zdobyć ultymatywną nagrodę – czołg premium IX poziomu Strv K. Uważni widzowie dostrzegą go w teledysku, a pojazd zawiera załogę złożoną z członków zespołu Sabaton. Głosu w grze użyczył wokalista Joakim Brodén.