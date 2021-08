Decyzją kapituły Nagroda Literacka Gdynia 2021 trafiła w ręce czwórki autorów wyłonionych spośród 21 nominowanych twórców (po pięć w każdej z kategorii, w przekładzie na język polski wyjątkowo w tym roku nominowano sześcioro tłumaczy - PAP). Nominacje ogłoszono w maju.

W kategorii eseistyka nagrodzono Joannę Krakowską za esej "Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi".

"To jest przede wszystkim nagroda dla moich bohaterek i bohaterów. Dla lesbijskich poetek, queerowych artystów, gejowskich performerów, aktywistów LGBT, aktywistek ruchu Act Up walczących o chorych na AIDS. To jest nagroda dla ludzi, którzy potrafili i wiedzieli, jak stawić opór homofobicznej władzy oraz jak przeciwstawić się religijnym fundamentalistom i koniunkturalistom" – powiedziała laureatka.

Pierwsze kapituły jako maturzystka

W kategorii poezja uhonorowano Natalię Malek za tomik pt. "Karapaks". "Ja pochodzę z Gdyni. Towarzyszyłam pierwszym edycjom nagrody. Poznałam pierwsze kapituły jeszcze jako maturzystka z III LO" – wyznała poetka odbierając nagrodę.

W kategorii proza laur przypadł Waldemarowi Bawołkowi za powieść "Pomarli". Członek kapituły NLG Zbigniew Kruszyński powiedział, że w nagrodzonej książce "niewielkie miasteczko staje się pełnowymiarowym światem, gdzie każdy ze zmarłych sąsiadów otrzymuje swój żywy portret" i "nie ma większego znaczenia, czy uznamy ją za powieść, czy zbiór opowiadań połączonych osobą narratora". "Ważne, że wszystko jest wiarygodne i wydaje się, że przeżyte. Nagradzamy prozę, w której wszystkie słowa mają swoje miejsce, a każde zdanie może stać się błyskiem i olśnieniem" – podkreślił.

W kategorii translatorskiej nagrodę otrzymała Magda Heydel, która dokonała przekładu z języka angielskiego "Opowiadań" Katherine Mansfield, jednej z najwybitniejszych pisarek XX wieku. Urodziła się w 1888 r. w Nowej Zelandii jako Kathleen Beauchamp. Zmarła we Francji w 1923 r., pozostawiwszy po sobie pięć tomów opowiadań oraz bogatą korespondencję i dzienniki. W 1909 r. pisarka przeżyła okres fascynacji dziełem Stanisława Wyspiańskiego. Napisała nawet ku jego czci wiersz i odwiedziła Kraków. Zbiór "Opowiadania" jest uznawany za jedno z najważniejszych osiągnięć nowoczesnej prozy, a także dokument nowoczesnej kobiecej biografii.

Do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Gdynia zgłoszono 512 tytułów.

Nagroda Literacka Gdynia została powołana do życia w 2006 r. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. W 2014 r. - po raz pierwszy w historii konkursu - pojawiła się nowa, nagradzana kategoria - przekład na język polski. Nagrodę stanowią pamiątkowe statuetki - Kostki Literackie - oraz 50 tys. zł.

Do niedzieli potrwa w Gdyni towarzyszący NLG festiwal Miasto Słowa.