Już 3 września 2021 r. ukaże się płyta "5" – pierwszy, po pięciu latach przerwy, album zespołu Kombii. Czego możemy się po nim spodziewać? Kogo muzycy zaprosili do współpracy?

Jak Grzegorz Skawiński zareagował na propozycję Króla, by dołączyć do niego podczas "Męskiego Grania"? Posłuchajcie!

O WSPÓŁPRACY Z KRÓLEM

[O swojej reakcji na propozycję współpracy] Znając Króla można by było podejrzewać go o jakąś muzyczną prowokację. Bo jest to osobowość niestandardowa. Ale to jak już się poznaliśmy tak osobiście, bo ja go nigdy wcześniej nie spotkałem.

Wystąpili do mnie z propozycją. Zadzwoniła moja menadżerka i pyta mnie: „czy nie nagrałbyś solówki do utworu Króla?” Ja mówię, że pewnie, że bym nagrał.

Natomiast muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie i nie mam dość. Mam nadzieję, że nasza współpraca się nie zakończyła na tych dwóch występach na "Męskim Graniu".

O "MĘSKIM GRANIU" 2021

To było dla mnie super przeżycie. Ja w ogóle lubię takie wyzwania. Lubię obcować z innymi muzykami. Lubię grać z nowymi ludźmi, poznawać ich. Ciągle mam tę niezaspokojoną ciekawość świata. Także mogę powiedzieć, że Król przyszedł mi tu w sukurs. Było to bardzo ciekawe.

Król ma niestandardową osobowość. Gra muzykę bardzo ciekawą i odważną, taką lekko offową. W związku z tym nie będę grał jakiegoś tam "tirli pirli" na gitarze, tylko przywaliłem takie solo kompletnie w ogóle "pojechane". Absolutne szaleństwo. Nawet trochę w nie moim stylu, mógłbym powiedzieć.

O PŁYCIE "5" ZESPOŁU KOMBII

Zrobiliśmy w przypadku tej płyty taki ciekawy zabieg, że daliśmy producentom: Michałowi "Sir Michowi" Kożuchowskiemu oraz Marcinowi Limkowi, zupełnie wolną rękę. Żeby zaproponowali swoje wersje, aranżacje i pomysły. Bo jak my byśmy zrobili aranżacje, to one byłyby takie, jakbyśmy my to produkowali, a chodziło o to, żeby spróbować innych ludzi.

To samo było też z tekściarzami. Z Karoliną Kozak nawiązaliśmy kontakt. Piękne dwa teksty napisała dla nas. Próbowaliśmy różnych rzeczy, pojawiały się różne nazwiska. Jest też paru gości na płycie.