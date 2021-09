W nowym utworze poza delikatnymi głosami wokalistów, słyszymy kruche akustyczne dźwięki i zwiewne smyczki. Cały numer, wzbogacony gospelowymi chórkami, niesie pozytywne przesłanie, nadzieję i inspirację. Duet nagrany przez Sama Smitha i Summer Walker stanowi nową wersję piosenki, którą w oryginalnym musicalu wykonał Ben Platt.

„You Will Be Found” to następca singla „The Anonymous Ones”, który na soundtrack do filmu „Drogi Evanie Hansenie” nagrała SZA. Na ścieżce muzycznej usłyszymy również utwory w wykonaniu takich artystów jak Carrie Underwood, Dan + Shay, FINNEAS i Tori Kelly.

Na soundtrack trafią również dwie oryginalne kompozycje autorstwa Benji Paska i Justina Paula: „A Little Closer” wykonane przez Coltona Ryana oraz „The Anonymous Ones” zaśpiewane przez Amandlę Stenberg, która napisała tekst i muzykę wspólnie z Paskiem i Paulem. Na płycie znajdzie się 16 piosenek zapisanych przez kompozytorów nagrodzonych Oscarem, Grammy i Tony. Premierę wyznaczono na 24 września.

Musical „Drogi Evanie Hansenie” zadebiutował na Broadwayu w grudniu 2016 i stał się fenomenem definiującym całe pokolenie. Muzyczny spektakl otrzymał sześć nagród Tony, w tym w kategorii Najlepszy musical i dla Bena Platta za Najlepszą rolę główną w musicalu. Album nagrany przez obsadę otrzymał Grammy.

W filmie Ben Platt powraca do roli Evana Hansena, czyli pełnego lęków licealisty, który szuka zrozumienia i poczucia przynależności w okrutnych i chaotycznych czasach mediów społecznościowych.